Acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İdlib'de 3 şehidimiz var

AK Parti Siyaset Akademisi'nde son dakika açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de 3 şehidimiz var. Onun dışında rejim güçlerinin kaybı çok büyük, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz... Bu millet size buraları teslim etmez." ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Ben siyasetçiyim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"AK Parti'ye 45 bin yeni üye yapıldı"

- Ülkemizde bir süredir siyasetin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Teşkilatlarımızın kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmasını çok önemsiyorum. Ocak ayında AK Parti'ye 45 bin yeni üye yapıldı. Siyasetteki makamlar orada sonsuza kadar kalmak için değil en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Siyaset yaparken elde edilen makamların milletin emaneti olduğunu kimse aklından çıkarmamalı. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz.

"Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım..."

- Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim.

Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin.

Mübarek'in ölümü

- Tarih boyunca nice büyüklü küçüklü hükümdarlar gelip geçmiştir. Dün Hüsnü Mübarek... Soyadı Mübarek ama... Öldü. Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun ister dünya çapında olsun bu kişilerden geriye sadece yaptıkları hizmetler kalmıştır. 'Eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır.

'Yakında iktidara geliyoruz' sözleri

- Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz bu millete çok zulmettiniz.

Siz zaten, tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Geldik, geliyoruz hala geleceksiniz...

Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü iken hastanelerin hali neydi? Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla donatırken hekim sayısını 161 bine yükselttik. Bay Kemal hakimlere ve savcılara verip veriştiriyor. Dert başka... Adaletin tecellisi rahatsız ediyor.

"İdlib'te 3 tane şehidimiz var"

Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü. İdlib'te 3 tane şehidimiz var, rejim güçlerinin kaybı çok büyük, mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek, fakat biz şunu söylüyoruz, biz Adana mutabakatı ile İdlib'deyiz. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz.

Rusya ve İran'ın desteği olmasa Esed'in ayakta olması mümkün değil.

Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz.