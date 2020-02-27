Son depremler Marmaris'te son dakika deprem haberi

MUĞLA 'nın Marmaris ilçesinden son dakika deprem haberi geldi. Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan açıklama
AFAD konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ''Gelişmeleri takip ediyoruz'' diyerek şu açıklamayı yaptı:
#DEPREM: Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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