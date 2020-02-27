HABER /  GÜNCEL

Son depremler Marmaris'te son dakika deprem haberi

MUĞLA 'nın Marmaris ilçesinden son dakika deprem haberi geldi. Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris'in 176,23 kilometre açıklarında saat 15.20'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 10,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan açıklama

AFAD konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ''Gelişmeleri takip ediyoruz'' diyerek şu açıklamayı yaptı: 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'den şehit twiti! Bari parasını ödediğimiz F35'leri verin vicdansızlar
Fenerbahçeli oyuncuların konuşması sızdı! Tolga tercihi şoke etti
Deniz Baykal tehdit mi edildi AK Partili Mustafa Elitaş açıkladı
Balıkesir'de kahvehanede Meral Akşener'e şok tepki
CHP başörtülüyü İstanbul'a il başkan yardımcısı yaptı ama fotoğrafa almadı!
Dolar/TL Mayıs 2019’dan beri en yüksek seviyelerde! 6.17'nin üstünü gördü
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki tarihi kilise satılığa çıkarıldı büyük kriz çıktı
Guardian Gazetesi'ne göre Facebook kullanıcıları bilgilerini satmaya hazır
Ünlü restoran Kaşıbeyaz konkordatodan çıkmayı başardı
Derbi sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif
Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek için çarpıcı sözler!
Bakan Soylu Diyarbakakır'daki ailelere müjdeyi verdi
Yorumlar