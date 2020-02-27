Bülent Uygun'dan çarpıcı açıklama! Denizlispor aşkını yaşatacağız

SÜPER LİG'de alt sıralarda da potadan kurtulma mücadelesi yaşanıyor. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor düşme hattından uzaklaşıp derin bir nefes alma peşinde. İki takımında 24 puanı mevcut, 3 puan ise altın değerinde. Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun maçla ilgili açıklamalarda bulundu, taraftara seslendi.

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Yukatel Denizlispor Süper Lig'de 8 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme korkusu hissetmeye başlayınca yeni teknik patronu Bülent Uygun, "Oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz" diye konuştu.

Denizlispor yolculuğuna 2-0 kaybedilen Kasımpaşa deplasmanıyla başlayan Uygun, bu hafta Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir 90 dakika oynayacaklarını belirtip, seyircilerinin önünde kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Denizlispor aşkını yansıtacağız"

Seyircilerinin desteğiyle birlikte içlerinde yeniden bir Denizlispor aşkı yansıtacaklarını söyleyen Uygun şöyle devam etti, "oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle gurur duyulan bir Denizlispor izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz çünkü 8 haftadan beri yaşanan puan kayıpları takım üzerinde büyük bir etki yarattı, kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" diye konuştu.

Kadronun değişeceğini, 14 yaşında çocuğu da oynatabileceğini söyledi

Ligin kalan kısmında kadroda değişiklikler yapabileceğini aktaran Bülent Uygun, "3-4 futbolcumuzun sakatlığı var. Bu zaten bir nevi rotasyon oluyor. Her maçın taktik ve sistemi farklı olacak. Rakip analizine göre kadronun yapısını oluşturacağız. Ben 14-15 yaşındaki çocuğu da oynatabiliyorum. Çünkü oynatmayı seviyorum. Çünkü onlara güvenmeliyiz ki karşılığında onlar da bize istediklerimizi versin. Bu da bizim takımda birçok değişikliğin oynama şansları olmayanların oynayacağı bir yapı olacağının göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Gençliği dönemindeki asker selamını verdi

Bülent Uygun antrenmana çıkmadan önce objektiflere poz verdi. Futbolculuğu döneminde attığı gollerin ardından asker selamı vermesiyle tanınan Uygun, antrenman öncesinde asker selamı verip çalışmalara başladı.

"Üç puanı taraftarımıza hedi etmek istiyoruz"

Denizlisporlu futbolcu Sedat Şahintürk, "Şu an herkes bu maçın öneminin farkında. Bizim için önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Malatyaspor maçında varımızı yoğumuzu ortaya koyarak 3 puana ulaşmak istiyoruz. Böylece biraz nefes almak istiyoruz. Süreç artık ligde daralıyor. 11 maç kaldı. İnşallah bu hafta 3 puanı alarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.