ABD Avrupa Komutanlığı'ndan "Türkiye'nin Patriot talebi" açıklaması

İDLİB'de artan gerilim sonrası Türkiye'nin ABD'den Patriot füzesi talep ettiği belirtiliyor. Washington yönetimi, Türkiye'ye Patriot füzesi gönderilmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını belirtti.

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ABD Avrupa Komutanlığı'ndan (EUCOM) yetkili, "Yeni bir gelişme yok. Talepten haberdarım ve bu konuda herhangi bir karar alınmadığından neredeyse eminim." açıklaması yaptı.

EUCOM yetkilisi "Ayrıca belirtmek isterim ki, ABD ordusunun Türk ordusuyla çok yakın ilişkileri var, Türkiye NATO'daki en önemli stratejik partnerlerimizden biri. Suriye'deki dinamiklere ilişkin endişelerini anlıyoruz, buna büyük önem veriyoruz ancak Patriotlar hakkında yeni bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Türk-Rus ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye'nin Patriot talebi bağlamında Ankara ile Moskova arasındaki ilişkileri de değerlendiren EUCOM yetkilisi, Türkiye'nin bulunduğu bölgede karşılıklı ilişkilerin başta Suriye konusunda olmak üzere farklılıklar gösterdiğini bildiğini, Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerine önem verdiğinden emin olduğunu vurguladı.

"Türkiye'yle askeri açıdan çok yakın ilişkilere sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayında S-400 füze savunma sistemleriyle ilişkili yaptırımların gündemde olduğu dönemde yaptığı, "Gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerini kapatılabiliriz" açıklaması sorulan EUCOM yetkilisi şu yanıtı verdi:

Türkiye'yle askeri açıdan çok yakın ilişkilere sahibiz. Hem İzmir hem de İncirlik'te faaliyetlerimiz devam ediyor. Yapılan yorumlar hakkında bilgimiz var ancak bunun dışında bir şey söyleyemem.