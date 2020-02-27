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Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğanlı Erbakan paylaşımı olay yarattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümüyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun paylaşımında Erdoğan'ın da olması dikkat çekti.

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İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımında, “Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, mesajının devamında, “Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum” yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devir-teslim töreni

İBB Başkanı İmamoğlu mesajının altına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğraf ise 1994 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devir-teslim törenini yansıtıyor.

1994 yerel seçimlerinin ardından Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SHP’li Nurettin Sözen’den devralmıştı. Törende Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sözen ve Erdoğan’ın ellerini havaya kaldırmıştı.

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