Pep Guardiola bu kez başarısıyla değil hacker saldırısıyla gündemde

REAL MADRİD'i deplasmanda 11 yıl sonra yenen ilk ingiliz takımı olan M.City'nin, teknik direktörü Pep Guardiola hacker tarafından dijital saldırıya uğradı.

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i

deplasmanda 2-1 yenerken; menajer Pep Guardiola'nın ise hacker

kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Manchester City, Real Madrid'i 11 yıl sonra deplasmanda yenen ilk İngiliz ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için büyük avantaj sağlayan Maviler'in menajeri Pep Guardiola ise hacker ismi verilen bilgisayar korsanının kurbanı oldu.

E-mail ve telefon bilgileri hacklendi

İspanyol menajerin e-mail ve telefon bilgilerinin bir hacker tarafından çalınarak 100 bin Pound'a satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Hacker'ın Manchester polisini verdiği ifade de, Pep Guardiola'nın tüm yazışma ve özel bilgileriyle gizli transfer görüşmelerini kaydettiğini söylediği ortaya çıktı.

Hacker'dan "En kolay işim" küstahlığı

Hacker'ın, Guardiola'nın maillerine akıllı telefondan girdiğini, telefonundaki tüm rehber ve kişi bilgilerini indirdiğini söylediği ve bu işlemleri "Şu ana kadarki en kolay işim" şeklinde nitelendirdiği bildirildi.

Hacker'ın 2016 yılında Manchester City için çalışmaya başladığı ve 2 yıl bu görevini sürdürdüğü, 2017'de ise 49 yaşındaki menajerin bilgilerini kopyaladığı belirtildi. Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, kopyalanan email'lerdeki yazışmalarda City'nin geçmişte eski Ajax'lı Matthijs de Light ile eski Borussia Dortmund defans oyuncusu

Sokratis Papastathopoulos ile ilgilendiğinin yazıldığı ifade edildi.