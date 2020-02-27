İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı

İRAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 82 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 814 kişi yaşamını yitirdi.

Ölü sayısı 26'ya yükseldi

Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edildi. İran'da koronavirüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 26'ya, vaka sayısı 245'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'da koronavirüse yakalandı.

Avrupa'da hızla yayılıyor

Ölümcül virüs, Avrupa'da yayılmaya devam ederken, İspanya ve ölü sayısının 14'e yükseldiği İtalya'da turizmin olumsuz etkilenmeye başladığı belirtildi.