Öğretmen ek ders ücretleri 2020 saat başına kaç para oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2020 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti. Gündüz ek ders ücreti saat başına 17.22 lira, gece ek ders ücreti 18, 45 lira oldu.

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Öğretmenlerin 2020 yılının ilk 6 ayında alacakları ek ders ücretleri belli oldu. Gündüz ek ders veren öğretmen saat başına 17.22 alacak. Gece ek ders veren öğretmen ise saat başına 18.45 lira olacak.

GÖSTERGELERİN YER ALDIĞI 657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKMÜ:

"Ders ücretlerine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm şu şekildedir:

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.