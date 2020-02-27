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Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Umutluyuz sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Akar "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor." dedi.

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Bakan Akar, Ankara'da Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Akar görüşmelerle ilgili olarak, "Bir noktaya gelindi, sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile de bir görüşme yapacağını söyledi.

Akar, hava sahasının İHA ve SİHA'lara açılması için Rus yetkililerle görüştüklerini duyurdu.

Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

"Meseleye geniş açıdan bakmak lazım biz Türkiye olarak ülkemizin güneyinde istikrarın oluşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Rusya ile münasebetimizi biliyorsunuz istikrar oluşması İçin elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de genç, ihtiyarherkes için ağır bir travma var, insanlık dramı var, yapılan budur. Ankara’da Moskova ile görüşmeler ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiği için umutluyuz, taraflar gayret gösteriyor."

"Hava sahası için Ruslarla görüşüyoruz, ama sorun devam ediyor'' 

"Bir takım tedbirler alınıyor arazide karşılıklı ileri geri hareketler oluyor değişken bir durum var. 

Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyonun ötesinde, ordaki ateşkesin devam etmesi için çok gerekli olduğunu bildirdik. İHA’ların ve SİHA’ların görev yapması konusunda Ruslarla konuşuyoruz, iyi bir noktaya geldik ama sorun devam ediyor" 

Soçi mutabakatı vurgusu

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası belge olan 2018 yılında imzalanan Soçi mutabakatının bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz Soçi mutabakatıyla ilgili bağlı olduğumuzu ilerlemeler kaydettiğimizi belirtmek istiyoruz. Rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu aynı şeyi yaptığını söylüyoruz.  Öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını böylece göçün durmasını göçle birlikte bölgenin radikalleşmesin engellenmesini; akan kan durunca da  diğer konuların Soçi çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz. Bu konuda duruşumuz belli."

"Esper ile görüşeceğim'' 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Akar, TSK'nın arazide ateşkesin sağlanması için elinden geleni yaptığını bildirdi.

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