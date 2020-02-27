Uğurcan Çakır için 4 kulüp kapışıyor! 25'i veren alır

Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ın peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor'da Sörloth ve Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin radarına girmişken İngiliz Express, milli eldiveni mercek altına aldı.

20-25 milyon Euro

Avrupa’nın 4 önemli kulübü Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla tarafından takip edilen genç kalecinin, yaz döneminde maliyetinin 20-25 milyon euro olacağı öngörüldü.

Hugo Lloris’in yerine düşünülüyor

Tottenham’ın Fransız kalecisi Hugo Lloris’in artık kariyerinin sonuna yaklaştığı hatırlatılan haberde, Uğurcan Çakır gibi yetenekli bir kalecinin İngiliz ekibinin dikkatini çekmesinin normal olduğu vurgulandı.