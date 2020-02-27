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Manisa Büyükşehir Belediyespor Jamar Blake transferi ile pota altını güçlendirdi

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu uzun boylu forvet Jamar Blake ile güçlendirdi. 24 yaşındaki genç forvet takıma katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

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Türkiye Basketbol Ligi'nde son 6 maçta 5 yenilgi almasına rağmen 20 haftada aldığı 10 galibiyetle, Play-Off hattındaki yerini koruyan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu uzun forvet Brayon Jamar Blake ile güçlendirdi. Son olarak Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Peristeri Atina forması giyen 24 yaşında ve 2.01 boyundaki oyuncu, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde idari menajer İlhan Özsarı'nın katıldığı törenle imza attı.

"Hedefleri olan kulübe geldim"

Daha önce Almanya'da Lowen Braunschweig takımında da oynayan Blake, imza töreninde, "Heyecanlıyım. Hedefleri olan bir kulübe geldim. Sezon sonuna kadar buradayım. Takımımızın hedeflerine yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

Manisa BŞB ligde cumartesi günü şampiyonluk yarışındaki Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u ağırlayacak.

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