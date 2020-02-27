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Ünlü mafya babasının eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti.

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Yaşamını yitiren Hülya Ağansoy ile ilgili haberi ailesi Facebook hesabında paylaştı. Hülya Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Hülya Ağansoy kimdir?

Hülya Ağansoy, yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşiydi. Hülya Ağansoy, evliliği süresince 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti. 2 çocuğu olan Hülya Ağansoy'un oğlunun ismi Kürşad, kızının ismi ise Asena Melike'dir.

Nurullah Tevfik Ağansoy ile ilgili merak edilenler

Nurullah Tevfik Ağansoy (1960 - 28 Ağustos 1996), Türk organize suç örgütü lideri ve eski Ülkü Ocakları üyesi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklanarak silahlı saldırı, bombalı saldırı ve cinayet gibi suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1986'da beş cinayet ile daha suçlandıysa da 1989'da serbest bırakıldı ve Türk istihbaratıyla işbirliği yapmaya başladı. 28 Ağustos 1996 tarihinde Bebek'te bir çay bahçesinde eski iş ortağı Alaattin Çakıcı'nın emri ile suikast sonucu öldürüldü.

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