HABER /  DÜNYA

İngiltere'den AB'ye müzakere resti

İngiliz hükümeti, AB ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından Brüksel ile ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmak istiyor.

Bu kapsamda İngiliz hükümeti, "AB ile gelecekteki ilişkimiz" başlıklı müzakere yol haritasını yayımladı.

30 sayfalık yol haritasında, İngiltere’nin AB ile olan ticari ilişkisinin Kanada, Japonya ve Güney Kore’ye benzer bir çizgide olmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca, AB yasalarına ya da Avrupa Adalet Divanı’nın İngiltere’de yargılama gücüne izin verilmeyeceği belirtildi.

Ticaret müzakereleri 

Londra yönetimi, Brüksel ile ticaret müzakerelerinde yeterli ilerlemenin haziran ayına kadar elde edilememesi halinde müzakere masasından ayrılabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Eğer tatmin edici bir sonuca yönelik müzakere etmek mümkün olmaz ise AB ile ticaret ilişkimiz 2019 yılındaki çıkış anlaşmasına dayalı şekilde Avustralya’nınkine benzer olacak."

İngiltere ve AB’nin ticaret müzakerelerini de içeren kapsamlı yeni ilişki esasları üzerine görüşmelere mart ayının başında başlaması bekleniyor.

Anlaşmasız çıkış ihtimali 

İngiltere ve AB’nin 2020’nin sonunda bitecek olan geçiş sürecinde kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde anlaşmaması durumunda İngiltere anlaşmasız çıkış yapmış olacak.

İngiltere’nin anlaşmasız şekilde AB’den geçiş sürecinin sonunda çıkması halinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) esaslarına göre ticaretini sürdürmesi gerekecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüsüne yakalandı
Ali Koç Ersun Yanal ve futbolcularla bir arada
Uğurcan Çakır için 4 kulüp kapışıyor! 25'i veren alır
Tarım ve Orman Bakanlığı'na personel alınacak Bakan Pakdemirli açıkladı
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı! Umutluyuz sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz
ABD Avrupa Komutanlığı'ndan "Türkiye'nin Patriot talebi" açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs bakın en çok hangi yaş gruplarını öldürüyor! Çin açıkladı
Pep Guardiola bu kez başarısıyla değil hacker saldırısıyla gündemde
Örnek davranış! Tehdit ettiği doktordan gazete ilanıyla özür diledi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı
Ünlü mafya babasının eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti
Adetliyken hangi dualar okunur kandilde nasıl ibadet edilir?
Yorumlar