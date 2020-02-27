Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Necmettin Erbakan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Görüş doktrinin önderi, merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılını anma vesilesiyle, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında andı.
Kılıçdaroğlu, "Hakça bölüşmeyi ve adil paylaşımı siyasetinin merkezinde tutmaktan asla vazgeçmeyen, değerli devlet adamı ve örnek siyasetçi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 9'uncu yılında rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım;
Hakça bölüşmeyi ve adil paylaşımı siyasetinin merkezinde tutmaktan asla vazgeçmeyen, değerli devlet adamı ve örnek siyasetçi Prof. Dr. #NecmettinErbakan’ı vefatının 9. yılında rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 27, 2020
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