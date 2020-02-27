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Beştepe'de sürpriz Erdoğan - Bahçeli zirvesi

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

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ANKARA'dan önemli bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

Meclis'te görüşmüşlerdi

Erdoğan ile Bahçeli en son 19 Kasım 2019'da bir araya gelmişti. İki lider, Bahçeli'nin rahatsızlığının ardından Meclis'te kısa süreli bir görüşme yapmıştı.

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