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Bakan Soylu Van'daki depremzede çocukların keyifli anlarını paylaştı

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evsiz kalan çocuklar, çadırların arasında kadın jandarma personeliyle doyasıya eğlendi. içişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu şefkat dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar gördü.

Yaklaşık 120 haneli Özpınar Mahallesi’nde evlerin büyük bölümü yıkılırken, aileler ise kurulan çadırlara yerleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından her öğün sıcak yemek dağıtılırken, hayırseverler tarafından da değişik yardımlar yapılıyor.

Oyuncaklarla mutlu oluyorlar
Yaşanan faciaya rağmen hala yüzleri gülen çocuklar, gün boyu çadır kent bölgesinde oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Okulların 15 gün boyunca tatil edildiği mahallenin çocukları, bölgeye gelen kurum ve hayırseverlerin dağıttığı oyuncaklarla da oynamayı ihmal etmiyor. Çocuklar özellikle ip atlama oyununda kendilerine eşlik eden kadın jandarma personeliyle doyasıya eğlendi.

Kadın jandarma personelinden depremzedelere destek
Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgede gerek arama kurtarma gerek çadır kurma faaliyetinde bulunan jandarma personeli, çadırlara yerleştirilen aileleri yalnız bırakmıyor. Sürekli çadırlarda kalan ailelerle görüşerek destek veren jandarma personeli, çocuklara zaman ayırmayı da ihmal etmiyor. Çadır kent bölgesinde çocuklarla da yakından ilgilenerek hediyeler dağıtan jandarma, onlarla oyunlar da oynuyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu keyifli anların olduğu kareleri sosyal medya hesabından "Zor zamanlar geçer gider, Aslolan, içten bir gülümsemeye vesile olabilmektir..." notuyla paylaştı.

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