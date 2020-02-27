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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de acil güvenlik toplantısı

ANKARA'da bu gece ışıklar sönmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de İdlib zirvesi yapıyor. Son dakika açıklamalar bekleniyor.

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Türkiye'nin İdlib için verdiği sürenin dolmasına kısa bir süre kala Başkent'te hareketli saatler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki zirveye; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.

İdlib'deki sıcak gelişmelerin ele alındığı 2 saatlik toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

CHP acil toplantıya çağrıldı

İdlib'deki gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Geç saatlerde toplanan CHP MYK'da Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan son gelişmeler ele alınıyor.

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