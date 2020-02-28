Reuters geçti! Türkiye sınırları açtı Suriyeliler durdurulmayacak

Reuters ajansı geçti! Türkiye Avrupa sınır kapılarını açtı! Kara ve denizden gitmek isteyenler durdurulmayacak Haberin devamı.

Şehit sayısı artıyor! İlk açıklamada 9 şehidimiz var denilmişti, sayı 22'ye yükseldi. Çok sayıda yaralımız var Haberin devamı.