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Reuters ajansı geçti! Türkiye Avrupa sınır kapılarını açtı! Kara ve denizden gitmek isteyenler durdurulmayacak Haberin devamı. Şehit sayısı artıyor! İlk açıklamada 9 şehidimiz var denilmişti, sayı 22'ye yükseldi. Çok sayıda yaralımız var Haberin devamı.
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Reuters geçti! Türkiye sınırları açtı Suriyeliler durdurulmayacak

Reuters haber ajansı geçtiği son dakika haberi ile gündeme oturdu. İdlib saldırısı sonrası Türkiye sınırlarını açtı, Suriyelilerin Avrupa'ya gidişi durdurulmayacak.

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Türkiye İdlib'den gelen şehit ve yaralı haberleri sonrası büyük sarsıntı yaşarken, Ankara'da güvenlik zirvesi yapılıyor.

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberi ise gündeme bomba gibi düştü.

Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu.

Türk yetkili sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiğini de ekledi.

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