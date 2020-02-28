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Graham: idlib uçuşlara kapatılsın

ABD’nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Türkiye'nin İdlib operasyonunu takdirle karşıladıklarını söyleyerek İdlib'in hava sahasının uçuşlara kapatılması gerektiğini söyledi.

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ABD’nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ile uluslararası topluma, "İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkati çeken Graham, "İran ile Rusya tarafından desteklenen Esed’in, bu gaddar saldırısının durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır"

Türkiye’nin İdlib’e müdahalesini takdirle karşılayan Graham, şunları kaydetti:

"Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.

Sayın Başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye’den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esed’e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır."

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