Sporting'i deviren Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.Abone ol
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir'in yürüyüşü sürüyor.
Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında İstanbul'da karşılaştı.
Temsilcimiz normal süreyi 3-1 önde tamamlayınca maçta uzatmalara gidildi. Uzatmalarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir'e galibiyeti ve turu getiren golleri 31'de Martin Skrtel, 45'te Danijel Aleksic, 90+2 ve penaltıdan 119'da Edin Visca kaydetti.
Sporting'in golünü 68'de Luciano Vietto attı.
Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin rakibini belirleyecek UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, cuma günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.