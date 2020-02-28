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Reuters ajansı geçti! Türkiye Avrupa sınır kapılarını açtı! Kara ve denizden gitmek isteyenler durdurulmayacak Haberin devamı. Şehit sayısı artıyor! İlk açıklamada 9 şehidimiz var denilmişti, sayı 22'ye yükseldi. Çok sayıda yaralımız var Haberin devamı.
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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İdlib'de Esed Rejimi'nin hava saldırılarında 9 Mehmetçiğimizin şehit olmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile İdlib'deki gelişmeleri görüştü.

22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu.

"AĞIR YARALILARIMIZ VAR"
Hatay Valisi Doğan yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur." dedi.

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