İdlib'den son dakika haberi! Çok sayıda şehit ve yaralımız var

İDLİB'den gelen son dakika haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

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İDLİB'den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. İdlib'de Suriye rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında bölgedeki TSK unsurları hedef alındı. Hatay Valiliği, saldırıda 9 askerin şehit olduğu haberini duyurdu.

Açıklama Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun " diye konuştu.

"Kan ihtiyacı yok"

Hastanelerdeki yaralılar için herhangi bir kan ihtiyacı olmadığını kaydeden Doğan şöyle devam etti:

"Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."