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İstanbul Pendik metro istasyonundaki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Pendik metro istasyonunun çıkışında bir kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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İSTANBUL Pendik metro istasyonunun çıkışında, önceki gece, takip ettiği genç kıza cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.D., emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

M.D., savcılık sorgusunun ardından 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda 10 yıldır dışarıda yatıp kalktığını belirterek, "Psikolojim bozuktur. Bayana adres sordum. Bana adresi tarif etti. Daha sonra bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım. Bayanın eline dokunmak istedim. Ancak bağırınca korkarak merdivenlerden aşağıya doğru kaçmaya başladım. Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme M.D.'nin 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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