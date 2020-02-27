AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımı

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 'yasa dışı' olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri bağlamında 2 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, 2 sondaj gemisiyle hız kesmeden devam ediyor.

Arama yapan 2 gemiye ek olarak, İngiltere'den alınan bir sondaj gemisinin daha faaliyetlere katılmak üzere yola çıktığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı.

2 TPAO yöneticisine yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na 'Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan' sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Bu çerçevede, söz konusu kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada; aynı zamanda seyahat yasağı uygulanacağı da kaydedildi.

Açıklamada; AB kişi ve kurumlarının bu kişilere fon aktarmasının da yasaklandığı ifade edildi.