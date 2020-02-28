Türkiye kapıları açtı Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı almasının ardından mülteciler, kafileler halinde Edirne'de Yunanistan'a açılan sınır kapılarına doğru yürüyor. Mülteciler ormanlık alandan ya da nehirden geçmeye çalışacak.

Abone ol

SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

Ormanlık alandan ya da nehirden sırını geçmeye çalışacaklar

Yunanistan tarafının kapıları kapatması nedeniyle göçmenlerin nehri geçmesi gerektiği belirtiliyor.

İlk gelen grubun Afganistan uyruklu olduğu belirtiliyor. Mültecilerin sınırın sıfır noktasına varmak için 15 kilometre yol yürüdüğü bilgisi aktarıldı.

Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

İdlib saldırısının ardından, Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor. Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.