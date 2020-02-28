HABER /  DÜNYA

ABD Dışışleri Bakanlığı İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadı

 ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik rejim tarafından düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Abone ol

İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, sahadan gelen haberlerin farkında olduklarını ve daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan (Donald Trump) ve Bakanın (Mike Pompeo) söylediği gibi, bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasında
İdlib'den son dakika haberi! Çok sayıda şehit ve yaralımız var
Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak
Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz yaptırımı
İstanbul Pendik metro istasyonundaki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İdlib tepkisi: Bedelini ağır ödeyecekler
NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin
CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi acil toplantıya çağırıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecekler
Bahçeli İdlib'deki gelişmeleri MHP Genel Merkezinden takip etti
Kandil mesajı 2020 resimli Regaib Kandili tebrik sözleri
Yorumlar