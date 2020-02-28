İdlib'te son bir ayda 53 askerimizi şehit verdik

İDLİB'e saldırırken Rusya'nın hava ve kara gücü desteğini de alarak sivil katliamı yapan Esed güçlerinin hava ve karadan yaptığı saldırılarda son bir ayda 53 Türk askeri şehit düştü.

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Suriye'de Rusya'nın desteğini alan Beşar Esad rejiminin Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yönelik saldırılarını artırmasından bu yana bölgeden kahreden haberler üst üste geliyor. Türkiye Şubat ayı içerisinde İdlib'de 53 şehit verdi.



Suriye ordusunun İdlib’in güneyine yönelik saldırıları, Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında kurduğu gözlem noktalarının kuşatma altına kalmasına yol açtı. Bunun üzerine harekete geçen Ankara yönetimi, bölgeye takviye güçler göndermeye başladı. Bölgede gözlem noktalarına giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoylarına saldırılar düzenlenmişti.

1 Şubat'tan bu yana üst üste şehit haberi geliyor

Son haftalarda Türkiye ile Rusya arasında ciddi krize dönüşen İdlib’den 1 Şubat’tan bu yana şehit haberleri peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün öğle saatlerinde yaptığı bir açıklamada İdlib’de üç Mehmetçiğin şehit düştüğünü duyurmuştu.

Son saldırıda 33 askerimiz şehit düştü

Gece yarısına doğru ise rejim güçlerinin Serakib’in güneybatısındaki Bilyun kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını vurduğu açıklandı. Beşar Esad güçlerinin saldırısı sonucunda 33 askerimiz şehit düşerken, 32 Mehmetçiğimiz yaralandı.

2020'de İdlib'te 53 Mehmetçik şehit düştü

Bu kahreden gelişmeyle birlikte 2020’nin ilk saatlerinden bu yana Suriye topraklarında hayatını kaybeden askerlerimizin sayısı 53’e yükseldi. İşte 2020'de İdlib'te yaşanan saldırılar ve şehitlerin isimleri...

3 ŞUBAT

Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT

Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT

Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT

Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT

Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)

27 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğle saatlerinde katıldığı bir programda “İdlib’de üç şehidimiz var” dedi. Erdoğan’ın açıklamasından saatler sonra meydana gelen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. 36 kahraman askerimizin kimlikleri henüz açıklanmadı.