İdlib'deki operasyonlarda rejim unsurları böyle imha edildi işte o görüntüler

Suriye rejimi unsurlarına yönelik hedeflerin vurulma anları TSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kalleş saldırılara misliyle yanıt veren TSK, Esad güçlerine adeta kan kusturdu. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.