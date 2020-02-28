İdlib'deki operasyonlarda rejim unsurları böyle imha edildi işte o görüntüler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
Suriye rejimi unsurlarına yönelik hedeflerin vurulma anları TSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kalleş saldırılara misliyle yanıt veren TSK, Esad güçlerine adeta kan kusturdu. Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi.
114
314
414