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Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16’da

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda deplasmanda aldığı 3-1’lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

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Başakşehir, Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak tarihinde ilk defa tur atlama başarısı gösteren turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Portekiz’de aldığı 3-1’lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon’u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Avrupa’daki ilkleri
İlk defa 2015-2016 sezonunda Avrupa’da mücadele eden İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda AZ Alkmaar’a dış sahada 2-0, evinde de 2-1 kaybederek kupaya veda etti. 2016-2017 sezonunda yine Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Rijeka ile rakip olan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı’nda 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Club Brugge ile ilk mücadelede 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazanarak, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca aynı sezon Avrupa Ligi’nde gruplarda Ludogorets'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ilk dış saha galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya’da Mönchengladbach'ı devirerek tarihinde ilk defa grup aşamasını geçerek tur atladı.

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