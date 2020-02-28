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Başakşehir, sahasında 4. Avrupa galibiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Fatih Terim Stadyumu’nda Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa sahnesinde evindeki 4. galibiyetini elde etti.

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Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda ağırladığı Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Avrupa’da oynadığı 14 iç saha maçında 4. galibiyetini aldı.

İstanbul ekibi, evindeki 13 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertli takım, sahasındaki 14 maçta 12 gol atarken, kalesinde de 13 gol gördü.

Başakşehir, Avrupa’da Fatih Terim Stadı’ndaki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

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