Avrupa Parlamentosu'ndan 33 şehit verilen İdlib saldırısı sonrası açıklama!

Suriye'nin İdlib kentinde Esad güçlerinin alçak saldırısında şehit düşen askerlerimizle ilgili Avrupa'dan ilk mesaj AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan geldi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Suriye rejiminin hava saldırısıyla şehit düşen askerlerimiz sonrası bir mesaj yayınladı.

Sanchez mesajında, “Türk askerlerinin ölümünden dolayı üzüntülü ve gelişmelerden oldukça endişeliyiz. AB, Türkiye’nin yeni dostlarından çok daha güvenilirdir” ifadelerini kullandı.

Sanchez, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla takip ettiklerini de sözlerine ekledi.