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BM Genel Sekreteri Guterres'ten çağrı! İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Genel Sekreter Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve 'düzinelerce' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini belirtti.

"Derhal ateşkes ilan edilmesi gerekiyor"

'İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini' yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti. 

Guterres, "Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti. 

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