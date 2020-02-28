33 şehidimizin isimleri belli oldu! İdlib şehitlerimizin tam listesi ve memleketleri
TÜRKİYE İdlib şehitlerine ağlıyor. İdlib şehitlerimizin isimleri belli olurken memleketlerine acı haberler ulaştı. Kimi yeni nişanlı, kimi taze evli... İdlib şehitlerimizin yarım kalan hikayeleri:
İdlib'de şehit düşen askerlerimizin haberlerini askeri yetkililer ve illerin mülki idare amirleri iletiyor. Evlatlarının şehadet haberini alan aileler yıkılırken, Türkiye kaybettiği evlatlarının yasını tutuyor. 33 askerimizin şehadet haberi ailelerine verildikten sonra kamuoyu ile paylaşılıyor. Şehitlerimizin büyük bir kısmı 22 ile 33 yaş aralığında. Bazıları orduya yeni katılmış, bazıları henüz yeni evli... İşte İdlib şehitlerimizin isimleri ve yarım kalan hikayeleri:
Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24) - Bursa : Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.
Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) - Konya : 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
Arkadaşlarım çatışıyor! Bu son traşım olur demiş
Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' dediği öğrenildi.
Uzman Onbaşı Recep Bekir - Tekirdağ
Hatay Reyhanlı doğumlu Uzman Onbaşı Recep Bekir 23 yaşındaydı. Şehidimizin Tekirdağ’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.