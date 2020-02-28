Şehit isimleri belli oldu mu İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri

Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber gece saatlerinde İblib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. Peki İblid'te şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu mu, İblid şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler

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İblid şehitleri haberi ile Türkiye'nin yüreği yandı kara haber gece saatlerinde geldi. İblid'te rejim güçleri tarafından askerimize hava saldırısı yapıldı ve şu an 33 askerimiz şehit oldu. Çok sayıda askerimiz ise Hatay'da tedavi altında. Peki İdlib'te şehit olan askerlerin isimleri belli oldu mu, İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler neler?

İblid'te şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimleri henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde şehitlerin isimlerinin açıklanması bekleniyor.

İDLİB'den gelen şehit haberleri yürekleri dağladı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Bölgeden üst üste acı haberler geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk açıklamasında 9 olarak duyurduğu şehitlerin sayısını gece yarısı yaptığı açıklamada 33'e çıkardı. Vali Doğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi olan yaralı olmadığını duyurdu.



İlk olarak 9 asker haberi geldi

İdlib'te rejim güçlerinin Rus güçleri eşliğinde gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili ilk açıklama, Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, ilk açıklamasında "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi.

Yaralıları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan aldık

Saldırıda bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun " diye konuştu.

Dakikalar sonra acı ikiye katlandı

Bu açıklamadan dakikalar sonra bir kez daha kameralar karşısına geçen Vali Doğan, şehit sayısının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Acı dakika dakika büyüdü

Saat 02:00 sularında bir kez daha kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan, Reyhanlı'da tedavisi süren 7 askerin daha kurtarılamadığını ve şehit sayısının 29'a yükseldiğini söyledi. Saat 03.45'de yapılan son açıklamayla da şehit sayımızın 33'e ulaştığı öğrenildi.

Hastanemizde 32 yaralımız var ve hayati tehlikeleri yok

Hatay Valisi Doğan, "Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Şu an itibarıyla hastanemizde 32 yaralımız var."

Bakan Hulusi Akar yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay’daki Taktik Komuta Yeri’ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.