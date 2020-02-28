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İdlib'deki hain saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten skandal açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'deki alçak saldırı sonrası yine akılalmaz açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Türkiye Suriye çözümünü Rusya ve İran'la aramak zorunda. Hiç bir kahve kabadayılığı bunu değiştirmiyor. Türkiye'nin devlet aklı devreye girmeli ve bu yanlıştan hızla dönülmeli" dedi.

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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısı sonrası yine ilginç açıklamalarda bulundu. Perinçek, açıklamalarında her zaman olduğu gibi Rusya ve İran'ı koruyan ifadeler kullandı.

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin Suriye'ye karşı savaşa girmesi Türkiye'yi tuzağa çeker. Amerika'nın, İsrail'in istediği bu. Rusya'yı da İran'ı da Suriye'yi de doğru hamlelerle sağduyuya çekebiliriz. Dostluk karşılıklı uyarıları gerektirir. Batı Asya'daki dost ülkeleri dostluğa zarar verecek hamlelerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

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