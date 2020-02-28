HABER /  GÜNCEL

İdlib nerede hangi ülkede İdlib haritadaki yeri neresi?

Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberleri ard arda gelirken İdlib nerede, hangi ülkede araştırmaları başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon düzenlediği kent ülkemize yakın mı? İdlib haritada nerede?

Abone ol

Türkiye'yi yakan şehit haberleri İdlib'ten geldi. Türkiye'nin sınır güvenliği için hayati değere sahip olan İdlib nerede, hangi ülkede ve haritada nerde yer alıyor araştırması başladı. 

İDLİB NEREDE?

İdlib veya İdlip, Suriye’nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep’e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye’ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye’nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'de 33 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
BM Genel Sekreteri Guterres'ten çağrı! İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
İdlib şehitleri sonrası Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sert protesto
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oluyor
Esed'in 33 askerimizi şehit etmesi dünya basınında manşet oldu Türkiye'nin hakkı var
Türkiye kapıları açtı Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor işte o görüntüler
ÖNCEKİ HABERLER
Facebook, Instagram ve Twitter kapatıldı mı neden girilemiyor?
Şehit isimleri belli oldu mu İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri
Avrupa Parlamentosu'ndan 33 şehit verilen İdlib saldırısı sonrası açıklama!
Martin Skrtel gollerine devam ediyor
İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile İdlib krizini görüştü
Bugün ne kandili var Diyanet kandil 2020 tarihleri listesi
Yorumlar