Volkan Babacan Beşiktaş'la anlaştı mı?

Beşiktaş'la el sıkıştığı iddia edilen Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, konuya açıklık getirdi.

Abone ol

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinin ardından Sergen Yalçın'ın Karius'la ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. 47 yaşındaki hoca, açık açık Alman kalecinin gelecek sezon Beşiktaş'ta olmayacağını açıklamıştı. Yalçın'ın bu sözleri sonrası siyah-beyazlı ekibin Volkan Babacan'la anlaştığı iddia edilmişti.

''Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil''

Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, son dönemde çıkan haberle alakalı NTV'ye konuştu. Bulut, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor ve sezon sonu için Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil. Öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler anlaşsaydı bize de bilgi verilirdi" sözleriyle transfer haberlerini yalanladı.

Türkiye Kupası 4 maçta forma giydi

31 yaşındaki milli kaleci, Medipol Başakşehir'deki 6. sezonunu yaşıyor. Formasını Mert Günok'a kaptıran Babacan, bu sezon ligde oynamazken, sadece Türkiye Kupası 4 maçta forma giydi.