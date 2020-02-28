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Beşiktaş'ın Alphonso Davies pişmanlığı

Beşiktaş iki yıl önce izleyip transferini gerçekleştiremediği Alphonso Davies için büyük pişmanlık duyuyor. Bayern Münih'in kadrosuna kattığı Alphonso Davies'in şimdiki piyasa değeri 40 milyon Euro.

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Beşiktaş, 2018'in yaz transfer döneminde kanat oyuncusu arayışlarına girişmiş, kulübün izleme komitesi, ABD Ligi MLS'te Vancouver Whitecaps formasını giyen Liberya asıllı Kanadalı futbolcunun alınması için rapor vermişti.

Sabah'ın haberine göre; Fikret Orman başkanlığındaki yönetim, hem video hem de canlı olarak izlenen genç yıldız adayı için girişimlerde bulunmasına rağmen işi ağırdan alınca transferi gerçekleştirememişti.

22 milyon dolar
Bayern Münih ise elini çabuk tutup sadece bir ay sonra Temmuz'da Davies'i kadrosuna kattı ve 18 yaşını doldurmasını bekleyerek Ocak'ta 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devinin kasasından transfer için bonuslarla birlikte 22 milyon dolar çıktı.

40 milyon Euro
Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon Euro olduğu belirtildi. Beşiktaş, şimdi genç bir yıldız adayını kadrosuna katamamanın pişmanlığını yaşıyor. Aynı pişmanlığı paylaşan bir başka kulüp ise Manchester United.

İngiliz ekibinde yetkililer, İngiliz medyasına verdikleri demeçte Davies gibi bir yeteneği transfer edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırdıklarını dile getirdiler.

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