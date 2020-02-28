Suriye'de neler oluyor devlet ajansı açıkladı İsrail saldırdı

SURİYE 'de arka arkaya son dakika gelişmeler yaşanıyor. Suriye devlet ajansı SANA, İsrail ordusuna ait helikopterlerin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da Suriye ordusu hedeflerini vurduğunu duyurdu.Abone ol
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'e ait helikopterlerin ülkenin güneyinde Kuneytra iline bağlı Kahtaniye ve Hurriye bölgelerindeki Suriye ordusu hedeflerine saldırdığını duyurdu.
Sputnik’in aktardığına göre ajansın haberinde, 3 askerin yaralandığı bilgisi yer aldı. Ajans, ayrıca roketlerin Golan Tepeleri'nden ateşlendiğini kaydetti.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) February 27, 2020
مراسل سانا في الحسكة:حاجز للجيش العربي السوري في قرية حامو بريف القامشلي يمنع 11 عربة عسكرية نوع هامفي تابعة للاحتلال الأمريكي من المرور، ويجبرهم على العودة، والأهالي يرشقون الرتل بالحجارة.
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