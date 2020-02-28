İdlib'de 33 asker nasıl şehit oldu Murat Yetkin kahreden detayları yazdı

idlib'de 33 askerin nasıl şehit olduğu merak konusu olurken, kahreden olaya ilişkin yazar Murat Yetkin, edindiği bilgileri yazısında aktardı.

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Suriye’nin İdlib şehri yakınlarında 27 Şubat’ta Türk birliklerine yapılan saldırılarda 33 Türk askeri şehit oldu. Saldırıların ardından Ankara’da yapılan güvenlik zirvesinden sonra yapılan açıklamada rejime misliyle mukabele edilmesi kararı alındı. Dahası Ankara, mültecilere sınır kapılarını açma kararı aldı.

Rusya ile gerilim tırmanıyor. Peki bundan sonra ne olur? Kahreden saldırının detayları ve bundan sonra olası senaryolara dair detayları gazeteci Murat Yetkin, kendisine ait internet sitesinde paylaştı:

Rusya ile gerilimde tırmanma

"Bu saldırıların olduğu sırada bir Rus diplomatik heyeti Ankara’da Türk Dışişleriyle görüşme halindeydi. Görüşme devam ederken Moskova’dan gelen ve Erdoğan’ın iki gün önceki sözlerini yalanlarcasına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Erdoğan ile ikili görüşme yapmayacağı haberi tırmanan gerilimin en somut işareti oldu.

Aynı saatlerde Rus devlet televizyonu, “terörist” olarak nitelediği Türkiye destekli unsurlar ve Türk askerinin yerden havaya füzelerle Rus ve Suriye uçaklarına ateş açtığını ve buna “karşı önlemlerle” cevap verildiğini duyurdu.

Türk makamları hiçbir Rus uçağı ve askerinin hedef alınmadığını ilan etti; Suriye uçakları konusundaysa bilgi yoktu.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye rejimi karşıtı güçlerin İdlib yakınlarında, M5 karayoluna hâkim Serakib kasabasını ele geçirdiği haberi geliyordu. Türk komando birliklerine ilk hava saldırısının bu sırada yapıldığı haberleri var.

Suriye uçaklarının saldırıya uğrayanların yardımına koşan komando birliğine de saldırdığı, hatta askerlerin siper almak için girdiği çevre binaların da tahrip edildiği iddiaları bulunuyor.

Erdoğan hava sahasına dikkat çekmişti

Erdoğan 26 Şubat’ta İdlib’teki mevzilerin korunması ve gözetim noktalarındaki askerlerin güvenliği için en büyük sorunun hava sahası kontrolünün Rusya ve Suriye’de olmasını, Türk jetlerinin Suriye’ye girememesini göstermişti. Bu haberlerin Ankara’ya ulaşması üzerine Ankara’da olağanüstü saatlerin başladığı bildiriliyor.

Patriot ya da 6’ıncı Filosu desteği olabilir

Ankara’da gerilim had safhada. Ankara’nın bu saldırıya karşılık vermemesi mevcut koşullarda mümkün görünmüyor. Hükümet bir süredir ABD ve NATO’dan destek bekliyor. Bu destek hava sahası kontrolüne yönelik olarak NATO’dan Patriot bataryaları ya da ABD’nin Akdeniz’deki 6’ıncı Filosu’ndan destek alma şeklinde de olabilir. Halen bir ABD füzeatar kruvazörü de Karadeniz’de bulunuyor. Ankara öfkeli, ancak Rusya ile gerilimin daha nereye kadar tırmanabileceği de ciddi endişe kaynağı.