HABER /  TRABZONSPOR

Filip Novak: Teklifler var ayrılık olabilir

Trabzonspor’lu Filip Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

Abone ol

Trabzonspor'la yapılan transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Filip Novak’ın menajerinin Galatasaray’la görüştüğü iddialarının ardından tecrübeli futbolcu, Çekya basınına açıklamalar yaptı.

''Anlaşamıyoruz''
Novak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Maalesef müzakereler hiçbir yere taşınmadı. Trabzonspor’da yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum, ancak yine de anlaşamıyoruz. Üç aydır müzakere ediyoruz, bazı noktalarda anlaşmıyoruz. Sözleşmenin uzunluğu konusunda anlaştık; ancak fikirlerimiz farklılık gösteriyor. Yine benim için öncelik Trabzonspor.

''Getafe seçeneklerden biri''
Anlaşamazsak, geleceğimi sezon sonuna doğru ele alacağım. Sonuçta, bazı teklifler vardı. Üç ay geçti, hâlâ imzaladığım bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz. Getafe seçeneklerden biri. Doğrudan imzaya geçeceğimiz aşamada değil. Bana daha çok bağlı. Hâlâ Trabzonspor’un istediğim koşulları karşılamasını bekliyorum. Çekya’ya geri dönmeyeceğim. Hâlâ Trabzonspor’da kalacağıma ve Türkiye liginde oynamaya devam edeceğime inanıyorum.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor
İdlib şehitlerimizin sayısı kaç oldu? İdlib şehitlerinin isimleri açıklandı mı?
Suriye'de neler oluyor devlet ajansı açıkladı İsrail saldırdı
İdlib'deki hain saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten skandal açıklama
Avrupa Parlamentosu'ndan 33 şehit verilen İdlib saldırısı sonrası açıklama!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten çağrı! İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına doğru ilerliyor
İşte Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup kararı
Şehit sözleri anlamlı şehit duaları şehitlerimiz için dualar
Mustafa Destici: BBP devletinin, milletinin ve kahraman ordusunun yanındadır
Volkan Babacan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Regaib kandilinde çekilecek tesbihler hangisi Diyanet
Yorumlar 1 yorum