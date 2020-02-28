Filip Novak: Teklifler var ayrılık olabilir

Trabzonspor’lu Filip Novak, “Trabzonspor’dan yeni sözleşme almak istiyorum ama anlaşamıyoruz. 3 aydır bazı noktaları aşamıyoruz. Bazı teklifler var. Ayrılık olabilir” dedi.

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Trabzonspor'la yapılan transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Filip Novak’ın menajerinin Galatasaray’la görüştüğü iddialarının ardından tecrübeli futbolcu, Çekya basınına açıklamalar yaptı.

''Anlaşamıyoruz''

Novak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Maalesef müzakereler hiçbir yere taşınmadı. Trabzonspor’da yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum, ancak yine de anlaşamıyoruz. Üç aydır müzakere ediyoruz, bazı noktalarda anlaşmıyoruz. Sözleşmenin uzunluğu konusunda anlaştık; ancak fikirlerimiz farklılık gösteriyor. Yine benim için öncelik Trabzonspor.

''Getafe seçeneklerden biri''

Anlaşamazsak, geleceğimi sezon sonuna doğru ele alacağım. Sonuçta, bazı teklifler vardı. Üç ay geçti, hâlâ imzaladığım bir şey yok. Ne olacağını göreceğiz. Getafe seçeneklerden biri. Doğrudan imzaya geçeceğimiz aşamada değil. Bana daha çok bağlı. Hâlâ Trabzonspor’un istediğim koşulları karşılamasını bekliyorum. Çekya’ya geri dönmeyeceğim. Hâlâ Trabzonspor’da kalacağıma ve Türkiye liginde oynamaya devam edeceğime inanıyorum.”