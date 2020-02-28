İdlib saldırısı sonrası Berat Albayrak'tan 'Allah ordumuzu muzaffer kılsın'

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen, 33 askerimizin şehit olmasına sebep olan hain saldırı sonrası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta twitter hesabından 'ciğerimiz yandı, Allah ordumuzu muzaffer kılsın' paylaşımını yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede aldığımız haberle ciğerimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Askerlerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.