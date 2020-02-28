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Borsa İstanbul'dan flaş karar o açığa satış bugünlük yasaklandı

İhlas Haber Ajansı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Pay Piyasası`nda bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Kararın İdlib saldırısı sonrası gelmesi dikkat çekti.

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada Borsa İstanbul Pay Piyasası`nda bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPK'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde 1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, 2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir."

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