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Rusya, seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına gönderdi

Rus Interfax Haber Ajansı, Rusya'nın seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına gönderdiğini duyurdu.

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İdlib'de Esad Rejimi'nin saldırısı sonucunda 33 Türk askeri şehit oldu. Son dakika haberlerinin peş peşe geldiği İdlib'te sıcak dakikalar yaşanıyor.

Seyir füzeleri yüklü

Rus Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya seyir füzeleri yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına doğru yola çıkardı.

Neler oldu?

Gece Türkiye'yi yasa boğan haberler geldi. İdlib'de Esed Rejimi Türk askeri konvoyuna haber saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaralı askerlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Rusya merkezli Interfax Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre Rusya, Karadeniz Filo'sunda bulunan seyir füzesi yüklü 2 fırkateynini Suriye kıyılarına yolladı.

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