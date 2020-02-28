Cumhurbaşkanlığı'ndan İdlib açıklaması! Türkiye kendini savunma hakkını kullandı

İDLİB'de Esad güçlerinin hava saldırısında 33 askerin şehit olmasıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı" ifadelerini kullandı.

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33 askerin şehit onlarca askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan hain saldırı Türkiye'nin kabine kor gibi düştü.

Saldırıya dünyadan tepki yağdı

Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeden art arda son dakika haberler geliyor. Saldırıya dünyadan tepki yağarken bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

"Türkiye savunma hakkını kullandı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor.