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Rusya’dan tehdit gibi açıklama! Türkiye için kötü olur

İDLİB gerilimi 33 askerin şehit edilmesi sonrası had safhaya ulaşmışken Rus siyasetçiler, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı bir operasyonun Ankara için kötü sonuçları olacağı tehditleri savurdu.

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Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Rusya'dan açıklamalar peş peşe geliyor. Saldırıya tüm dünya tepki gösterirken Rus tarafından krizi yükseltecek açıklamalar geliyor... 

"Kötü şekilde sonuçlanacak"

Tansiyonu iyiden iyiye yükselten bir açıklama da Rus parlamentosunda Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’dan geldi. 

Reuters’ın Interfax’tan son dakika olarak aktardığı açıklamaya göre Cabarov, Türkiye’nin İdlib’e yapacağı geniş çaplı bir operasyonun Ankara için kötü şekilde sonuçlanacağını öne sürdü.

"Ankara için kötü sonuçları olur"

Esad güçlerinin vurulduğu misilleme sonrası açıklama yapan Rus siyasetçi Vladimir Dzhabarov, Türkiye'nin İdlib'e yapacağı bir operasyonun Ankara için kötü sonuçları olacağını söyledi.

İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı.

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