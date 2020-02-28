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Türkiye kapıları açtı! Yunanistan medyasında büyük panik geliyorlar

İDLİB 'den gelen şehit haberi sonrası Türkiye sınır kapılarını açtı. Artık mülteciler Avrupa'ya rahatça gidebilecek. Türkiye'nin sınır kapılarını açması Yunanistan'ı korkuttu. Haber Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.

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Bölgede barışı sağlamak için bulunan askerlerimizin alçak saldırılarda şehit edilmesinin ardından Avrupa’yla sınır kapılarını açarak mültecileri bırakan Türkiye, Yunan medyasında korku yarattı.

Esad rejiminin Türk askerlerine düzenlediği, 33 Mehmetçiğimizi şehit eden hain saldırı, bardağı taşıran son damla oldu.Avrupa ülkelerinin Suriye’de yaşanan insanlık suçlarına karşı gösterdiği sessizlikte, Esad rejiminden kaçan milyonlarca Suriyeli göçmene kapılarını açan Türkiye, Batılı devletlere karşı tavrını koydu.

Türkiye kapıları açtı

Bölgede, kendi halkını katleden katil rejime engel olabilmek için bulunan Türk ordusuna düzenlenen hain saldırı sonrası Türkiye, kapıları açtı. Mültecileri serbest bırakması, sınırda yoğunluğa sebep oldu.

Ülkemize giriyorlar

Edirne’den Yunanistan’a akan mülteci kalabalığı, Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.“Türkiye kapıları açtı”, “Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor” başlıklarıyla yaşadıkları panik ve korkuyu açığa vuran Yunan medyası, ilk 300 mültecinin sınırlardan geçtiğini duyurdu.

Bulgar basını: Türkiye mültecileri gönderiyor

Türkiye'nin, mültecilere Avrupa kapılarını açması Bulgaristan medyasında da geniş yer buldu. Ülke basınında çıkan haberlerde, üst düzey bir Türk yetkilinin, "Suriyeli mültecilerin kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmasını engellememeye karar verdik." ifadelerine yer verildi.

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