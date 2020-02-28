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Cumhurbaşkanlığı'ndan İngilizce İdlib'le açıklaması: Uçuşa yasak bölge kurulmalı

Cumhurbaşkanlığı, İdlib'de Esad güçlerinin hava saldırısında 33 askerin şehit olmasıyla ilgili İngilizce açıklama yayınladı. "Uçuşa yasak bölge kurulmalı" denilen açıklamada "Türkiye saldırının sorumlusu gayri meşru Esad rejimine yanıt verme kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin Twitter'dan İngilizce olarak açıklama yaptı.

"Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı"

- Suriye'de uçuşa yasak bölge kurulması gerektiğini belirten İletişim Başkanı Altun, "Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor. Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  

"Esad rejimine yanıt verme kararı aldık"

- İdlib'deki birliklerimize yapılan korkakça saldırının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde milli güvenlik toplantısı yaptık. Türkiye saldırının sorumlusu ve binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu gayri meşru Esad rejimine yanıt verme kararı aldı. 

"Tüm rejim pozisyonlarını hedef alıyoruz"

- Havadan ve karadan tüm rejim pozisyonlarını hedef alıyoruz. Astana sürecinin tüm taraflarlarını ve uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Ruanda ve Bosna gibi geçmiş soykırımların tekrarına İdlib'de izin verilemez.

"Bedelini ödetene kadar devam edecek"

- Cesur askerlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Suriye'deki operasyonlarımız sorumlulara şehit ettikleri askerlerimizin bedelini ödetene kadar devam edecek. 

"Yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetti"

- Katil rejim Astana süreci altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetti. Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'deki insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası hukuka saygılı şekilde yürüttü. 

"Esad etnik temizlik yürütüyor"

- Esad rejimi etnik temizlik yürütüyor ve İdlib'den milyonlarca Suriyeliyi çıkarmaya çalışıyor. Bu insanlar Avrupa ve Türkiye'ye kaçacak. Hâlihazırda 4 milyon mülteciye ev sahibi olarak bir milyonu daha ağırlayacak kapasitemiz ve kaynağımız yok. 

"Gözlerimizin önünde yavaşça bir soykırım yaşanıyor"

- Rejim yıllarca uluslararası toplumun sessizliğini kullanarak savaş suçu işledi. İdlib'i terk etmek rejimin hayallerini gerçekleştirmek demek. Başka tarafa bakamayız. Milyonlarca sivil hava bombardımanları altında. Okullar, hastaneler hepsi rejim tarafından hedef alınıyor. Gözlerimizin önünde yavaşça bir soykırım yaşanıyor. 

"Uluslararası toplum harekete geçmeli"

- Uluslararası toplum sivilleri korumak için harekete geçmeli ve bir uçuşa yasak bölge kurmalı. Astana sürecinin garantörleri, Rusya ve İran, yükümlülüklerini yerine getiremezlerse tüm uluslararası güvenilirliklerini kaybederler.

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