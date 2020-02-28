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Alçak saldırı sonrası Abdullah Gül'den açıklama

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İdlib'deki alçak saldırının ardından 33 askerimizin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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