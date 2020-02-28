Alçak saldırı sonrası Abdullah Gül'den açıklama

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Abone ol
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İdlib'deki alçak saldırının ardından 33 askerimizin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Gül'ün açıklaması şu şekilde:
"Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.— Abdullah Gül (@cbabdullahgul) February 27, 2020