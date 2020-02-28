Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz İdlib şehidi oldu haberi Antalya'ya geldi

İDLİB'te şehit olan 33 askerimizin isimler bir bir belli olmaya başladı. Kahreden şehit haberi Antalya'dan geldi. Onbaşı Turgut Burkay İblis'te şehit düştü. 23 yaşında olan Onbaşı Turgut Burkay aslen Antalyalı

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İDLİB saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizin kimlikleri ve isimler belli olmaya başladı. Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Antalya oldu. 23 yaşındaki Onbaşı Turgut Burkay şehit oldu haberi baba evine ulaştı.

Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz 23 yaşındaydı.

Şehit Turgut Korkmaz'ın Antalyalı olduğu öğrenildi. Şehidin haberi Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.